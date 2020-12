Norwegian håber at rejse op mod 2,8 milliarder kroner, som skal hjælpe til med at undgå en konkurs.

Det norske flyselskab Norwegian vil gennem en aktieemission forsøge at rejse op mod 2,8 milliarder kroner.

Det skal hjælpe flyselskabet med at få bedre styr på økonomien, så det undgår at skulle gå konkurs, som der lige nu er risiko for.

Det oplyser Norwegian i en meddelelse.

Norwegian har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 17. december, hvor der skal tages stilling til selskabets forslag om blandt andet en aktieemission.

/ritzau/