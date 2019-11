En udvidelse af aktiemængden skal give Norwegian nok luft under vingerne til at flyve gennem næste år.

Luftfartsselskabet Norwegian fattes i den grad penge. Derfor overvejer selskabet en aktieemission, oplyser det tirsdag.

I alt vil Norwegian udstede 27,25 millioner nye aktier og sælge obligationer, der kan veksles til aktier, for et beløb, som ifølge det norske erhvervsmedie E24 løber op i omkring to milliarder danske kroner.

Det bliver især de nuværende aktionærer i Norwegian, som selskabet håber spytter penge i kassen. De nye aktier er nemlig rettet mod nuværende aktionærer, oplyser Norwegian.

Den endelige pris bliver dog afgjort mellem Norwegian og aktionærerne, så det vides ikke, hvor meget selskabet reelt får ind på aktieudvidelsen.

E24 estimerer, at hvis prisen følger tirsdagens kurs, når Norwegian de omkring to milliarder.

Hvis det lykkes, vil pengene ifølge Norwegian være nok til at holde selskabet fuldt finansieret gennem hele 2020.

Norwegian kæmper for at få penge nok på kistebunden til at kunne gå gennem vintersæsonen, hvor trafikken falder.

Indtil videre har Norwegian forsøgt at få pengene ind ved at sælge ud af sin flåde af fly. I alt har Norwegian fået solgt seks fly til en samlet sum på omkring 440 millioner danske kroner.

Ud over at skaffe penge kommer Norwegian også af med fly, som selskabet ikke forventer at få brug for den kommende tid.

Det skyldes blandt andet, at Norwegian flyver færre passagerer end tidligere.

Det kunne man også læse i de trafiktal for oktober, som Norwegian også fremlagde tirsdag.

Her kunne man læse, at Norwegian havde fem procent færre flyrejser til salg i oktober i år sammenlignet med sidste år. Samtidig var der tre procent færre rejsende.

Dermed fik selskabet øget sin belægning, hvilket betyder meget for, hvor en god en forretning hver flyvning er.

/ritzau/