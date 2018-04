Et fly fra Southwest Airlines måtte nødlande tirsdag i USA. Nu tjekker flere selskaber deres motorer.

København. Syv motorer i Norwegians fly skal tjekkes efter en passager mistede livet i en ulykke i USA med selskabet Southwest Airlines.

Det oplyser flyselskabets kommunikationschef, Andreas Hjørnholm, til Ritzau.

- Vi har nogle af motorerne i vores flåde, siger han og oplyser, at det sker på baggrund af en befaling fra den europæiske luftmyndighed, IATA, som er udsendt efter ulykken.

- Motorerne skal tjekkes, og der er sat nogle deadlines for det, siger han.

Ved ulykken tirsdag måtte en Boeing 737 fra Southwest Airlines nødlande i Philadelphia, da der opstod et voldsomt fald i kabinens lufttryk.

Det skete efter, at stykker af flyets ene motor var faldet af og havde ramt et vindue, der smadredes.

En kvinde blev alvorligt såret, da fly dele ramte hendes vindue og forårsagede et hul. Kvindens arm og krop blev suget mod åbningen i flyet. Kvinden døde siden af sine kvæstelser.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters havde flyet en CFM56-7B-motor. Flere andre selskaber har oplyst onsdag, at man tjekker motorer.

Korean Airlines oplyste onsdag, at den planlægger at gennemføre frivillige tjek af dets motorer på alle Boeing 737-fly inden november. Omkring 20-30 procent af dets Boeing 737-fly har den samme type motor, som den på Southwest-flyet.

Japan Airlines oplyser, at to af dets Boeing 737-fly har den pågældende motor, og at undersøgelser vil blive færdiggjort onsdag.

I denne måned har europæiske myndigheder beordret tjek efter en ikke-fatal ulykke med Southwest, som skete for to år siden. Ifølge efterforskere er det endnu for tidligt at sige, om de to problemer kan kobles sammen.

CFM, som står bag motoren, oplyser, at mere end 8000 af dets CFM56-7B-motorer opererer på Boeing 737-fly.

Sas kan onsdag aften ikke oplyse, om selskabet har nogle af de motorer, som skal tjekkes.

Dog fremgår det af SAS' hjemmeside, at selskabet har den pågældende motor i sine Boeing 737-fly. De pågældende informationer er senest opdaterede i oktober.

Det ulykkesramte Southwest Airlines undersøger tilsyneladende ikke alle dets CFM56-motorer.

I stedet fokuserer selskabet på ældre modeller. Det oplyser en person med kendskab til situationen ifølge Reuters.

Det er sandsynligt, at inspektionerne omhandler omkring 400 til 600 motorer for at få dem færdiggjort inden for 30 dage, fortæller kilden.

Southwest Airlines har ikke umiddelbart besvaret en anmodning om en kommentar, skriver Reuters.

Det er ikke alle flyselskaber, som flyver med Boeing 737, som er påvirket.

/ritzau/