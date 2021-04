Corona og et lavere aktivitetsniveau er med til at give Norwegian færre indtægter. Det koster på bundlinjen.

I årets første tre måneder har Norwegian ikke fløjet med mange passagerer, og det er med til at give et underskud for perioden.

Det viser kvartalsregnskabet fra det norske luftfartsselskab.

Ud af perioden kommer Norwegian med et underskud på 892 millioner danske kroner. Underskuddet skal ses i lyset af, at selskabet i samme periode kun har fået 191 millioner kroner ind i indtægter. Det er 96 procent lavere end året før.

Baggrunden for det store fald er den fortsatte coronapandemi, der afholder folk fra at rejse, samt at Norwegian på grund af økonomiske problemer har valgt at skrue ned for sine samlede aktiviteter.

I øjeblikket flyver selskabet således hovedsageligt kun indenrigsruter i Norge. Der er dog også mulighed for at flyve mellem eksempelvis Oslo og København.

På grund af de få ruter er det også begrænset, hvor mange passagerer der er plads til at flyve med. Det ses tydeligt i Norwegians trafiktal for første kvartal.

I perioden har selskabet fløjet med 210.000 passagerer. Det er et fald på 96 procent i forhold til de samme måneder sidste år.

- Resultaterne for første kvartal viser tydeligt de fortsat vanskelige vilkår, vi har arbejdet med i de seneste tre måneder, siger finansdirektør i Norwegian Geir Karlsen i en kommentar til regnskabet.

Han tilføjer, at selskabet på trods af udfordringerne ser lyst på fremtiden.

Det sker især takket være den nylige godkendelse af selskabets redningsplan i både Norge og Irland.

Godkendelsen i Irland hænger sammen med, at en stor del af selskabets fly og gæld er registreret her.

For at være helt reddet er Norwegian også nødt til, at investorer er villige til at smide penge i selskabet. Det er der allerede flere investorer, der har givet grønt lys til.

- Kombineret vil disse ting give Norwegian en stabil og bæredygtig finansiel fremtid, siger Geir Karlsen.

Ender Norwegian med at blive reddet, bliver det et noget andet selskab, som genopstår af asken.

Blandt andet langdistanceruterne bliver droppet. Fokus bliver i stedet på den nordiske kerneforretning.

Norwegian har et mål om, at arbejdet med at hente den friske kapital er afsluttet omkring 26. maj.

/ritzau/