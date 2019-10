Norwegian har forbedret sit resultat og varsler samarbejde med kinesere, der skal hjælpe finanserne.

Flyselskabet Norwegian havde stor fremgang i tredje kvartal, hvor et stort spareprogram og højere indtægter trak resultatet op.

Samlet fik selskabet et overskud før skat på 1,6 milliarder kroner i tredje kvartal.

Det er en forbedring på 38 procent sammenlignet med året før og det bedste kvartalsresultat nogensinde.

Det viser Norwegians regnskab, der er offentliggjort torsdag morgen.

Norwegian er i øjeblikket ved at føre en plan ud i livet, hvor fokus er skiftet til indtjening frem for vækst. Det betyder blandt andet, at der i år skal spares cirka 1,7 milliarder kroner.

I juli, august og september er antallet af passagerer faldet med 330.000 til 10,53 millioner.

Til gengæld har billetpriserne været lidt højere end tidligere. Det har været med til at øge omsætningen med otte procent til 10,6 milliarder kroner.

Overskuddet i tredje kvartal betyder, at Norwegian for hele året er kommet i plus, men sammenlignet med sidste år er resultatet faldet.

I år har Norwegian blandt andet været præget af, at 18 af selskabets Boeing 737 MAX-fly har været ramt af flyveforbud.

Det skyldes, at to fly af samme type har været involveret i ulykker. I år ventes forbuddet at koste Norwegian på den gode side af 700 millioner kroner.

- Kvartalstallene viser, at vi leverer på strategien om at gå fra vækst til lønsomhed, siger fungerende koncernchef Geir Karlsen.

- Vi leverer et rekordresultat med rekordhøje indtægter og reducerede enhedsomkostninger, til trods for at vi er blevet ramt af driftsproblemer, der ligger uden for vores kontrol, siger han i en pressemeddelelse.

Ud over regnskabstallene kan Norwegian annoncere et samarbejde med et kinesisk selskab, der kan hjælpe med at løsne en del af de økonomiske byrder, som Norwegian har kæmpet med de seneste år.

Selskabet går sammen med CCB Leasing i et fælles selskab, der køber 27 af de fly, som Norwegian har bestilt til at få leveret i årene 2020-2023.

Aftalen er, at Norwegian i stedet skal leje flyene og dermed ikke have så meget kapital bundet på at eje dem.

CCB Leasing vil eje 70 procent af det fælles selskab. Norwegian vil sidde på de sidste 30 procent.

