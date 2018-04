Aktierne i flyselskabet Norwegian fortsætter himmelflugten fredag, da skeptikere er presset tvunget til køb.

København. Aktiekursen i Norwegian Air Shuttle stiger igen kraftigt fredag oven på torsdagsdagens rakettur. Torsdag kom det frem, at British Airways-ejeren IAG overvejer et køb.

Norwegian er presset af stor gæld og svage resultater, og derfor var aktiekursen svært presset, før IAG pludseligt sendte aktiehandlerne til købsknapperne.

Fredag stiger Norwegians aktiekurs med over otte procent til 286,2 norske kroner. Dermed er kursen steget 62 procent på lidt over et døgn.

- Det kan ende med, at den stiger yderligere. Det kommer an på de forhandlinger, der kommer nu, hvis der overhovedet kommer forhandlinger.

- Jeg er langt fra sikker på, at stifteren Björn Kjos er villig til at sælge, siger aktieanalysechef hos Sydbank Jacob Pedersen.

Ud over spekulationer i, hvad IAG kan finde på at betale for Norwegian, er aktien ramt af et såkaldt short-squeeze.

At shorte er at låne en aktie og sælge den for at spekulere i, at man efterfølgende kan købe den tilbage billigere på markedet, aflevere den tilbage og putte differencen i lommen.

Op mod ti procent af aktiekapitalen i Norwegian var før torsdagens udmelding shortet, da der blev spekuleret i, at selskabets over 20 milliarder norske kroner store gæld kunne knække nakken på det.

Når en aktie begynder at stige kraftigt, står shortsejerne med det problem, at det potentielle tab på deres shortposition er ubegrænset. De skal levere aktien tilbage lige meget, hvad den koster at købe.

Derfor vil mange være presset til at købe aktier hurtigt for at lukke deres position ned.

- Der er bestemt et short-squeeze i aktien. Der har været massive shortpositioner, og Norwegian har været blandt de mest shortede selskaber i Europa.

- Nu forventer man, at prisen skal stige, og det vil koste shortsælgerne mange penge. Derfor må de lukke deres positioner, siger Jacob Pedersen.

Det har ikke hjulpet på skeptikernes fredag, at storbanken HSBC har hævet sit kursmål på Norwegian med markante 455 procent til 250 norske kroner fredag.

/ritzau/