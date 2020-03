Coronavirussen har ramt erhverslivet hårdt i hele verden. Flyselskaberne er blandt de hårdest ramte, og den norske lavpris-flygigant Norwegian er blandt selskaber, der virkelig har kunne mærke virussen.

Nu får coronavirussen så yderligere konsekvenser for flyselskabet.

De har nemlig valgt at sende 5.000 medarbejdere hjem.

Det oplyser Norwegian på et pressemøde.

De 5.000 personer svarer til omkring halvdelen af alle ansatte i selskabet.

I en pressemeddelelse oplyser Norwegian, at man forventede, at 2020 ville byde på et godt resultat for selskabet.

»Så kom coronavirussen og satte en kraftig stopper for det,« lyder det, inden der videre i pressemeddelelsen står:

»Selskabet arbejder løbende med at reducere omkostningerne yderligere, men coronakrisen har gjort det nødvendige med kraftige og ekstraordinære tiltag fra regeringen for at styrke selskabets likviditet i en kritisk fase.«

Tidligere har bestyrelsformanden i Norwegian, Niels Smedegaard, sat et par ord på situationen for flyselskabet i et interview med Børsen:

»Det er en ganske alvorlig situation for hele flybranchen i øjeblikket og noget voldsommere end det, man har set før - både i forhold til 9. september, finanskrisen og udbruddet af sars. Det er absolut noget, som er stærkt udfordrende,« siger Niels Smedegaard til Børsen.

Flyselskabet har også aflyst 3000 flyvninger helt frem til midten af juni, hvilket svarer til 15 procent af den samlede kapacitet i perioden.

Norwegians aktie er faldet med 71 procent siden årsskiftet.