Lørdag skulle fly lette fra Oslo. Da det var for tungt, blev kufferter taget af, mens paller med laks blev.

Da Norwegian lørdag skulle sende et fly afsted fra Oslo med kurs mod Gran Canaria, var der for meget last om bord.

Derfor blev 50 af passagerernes kufferter sat af, og to passagerer kunne ikke komme med. I stedet prioriterede selskabet at få flere paller med norsk laks sendt afsted.

Det skriver flysmart24.no, der har fået hændelsen bekræftet af Norwegian.

- Hvordan kan Norwegian gøre det her? At prioritere laks før passagererne og ødelægge ferien for børn og voksne?

- Jeg har endnu ikke fået mine tre kufferter. Alle, som ikke fik bagagen, var skuffede og frustrerede over Norwegian. Der var en anspændt stemning blandt passagerne, siger Gaute Næss, der var en af passagerne om bord til mediet.

Han så, at paller med laks blev lastet ind i flyet. Og han blev overrasket, da piloten over højttalerne meddelte, at flyet var lastet for tungt og måtte reducere sin vægt.

I stedet for at fjerne pallerne med laks, måtte to passagerer forlade flyet, og 50 kufferter blev taget ud af flyets bagagerum.

Passagererne blev i stedet informeret om, at bagagen skulle komme med et fly med afgang en halv time senere. Men det skete ikke.

Flyet med laksepallerne lettede lørdag, og de fleste af passagererne fik ikke bagagen før mandag eftermiddag.

Talskvinde for Norwegian Tonje Næss beklager hændelsen.

- Ved nærmere gennemgang ser vi, at der er sket en håndteringsfejl, som vi vil følge op på med vores samarbejdspartner på flyvepladsen for at sørge for, at det ikke sker igen.

- Indtjekket bagage skal altid prioriteres, men det er desværre ikke sket i denne sag. Det beklager vi, siger hun til flysmart.no.

/ritzau/NTB