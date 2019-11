23 medarbejdere hos Norwegian i København bliver berørt af afviklingen af flere lange flyruter.

Det norske luftfartsselskab Norwegian har efter en gennemgang af sine lange ruter fundet grund til at afvikle flere af dem.

Ruterne til USA og Thailand fra København vender således ikke tilbage efter vinterpausen. Det vil påvirke selskabets ansatte i Københavns Lufthavn, oplyser Norwegian i en pressemeddelelse.

- Som følge af ændringerne i rutenetværket vil der ikke fremover være vedligehold af selskabets Dreamlinere i Københavns Lufthavn.

- Det vil berøre 23 medarbejdere i den tekniske organisation i København, der i alt tæller cirka 80 medarbejdere, oplyser Norwegian i pressemeddelelsen.

Selskabet arbejder sammen med de faglige repræsentanter og medarbejderne for at finde løsninger, der er mindst muligt indgribende for den enkelte.

Ifølge Andreas Hjørnholm, Norwegians danske kommunikationschef, er der flere muligheder for at kunne beholde de berørte medarbejdere hos Norwegian.

- De kan for eksempel komme til at arbejde et andet sted. Det kunne være Stockholm eller Oslo, siger Andreas Hjørnholm.

Piloter ansat på Norwegians langdistancebase i Københavns Lufthavn berøres ikke af ændringerne.

Norwegian forklarer lukningen af langdistanceruterne til USA og Thailand fra København med efterspørgslen i de forskellige markeder og driftsudfordringer med Rolls Royce-motorerne på selskabets Dreamlinere.

Også fra Stockholm lukker Norwegian sine langdistanceruter til USA og Thailand. Det sker med effekt fra 29. marts næste år.

- Skandinavien er ikke stort nok til at opretholde interkontinentale flyvninger fra både Oslo, Stockholm og København.

- Vi har i længere tid haft udfordringer med Rolls Royce-motorerne på vores langdistancefly, hvilket betyder, at vi har flere fly på jorden.

- Dette påvirker ruteprogrammet, siger Matthew Wood, kommerciel direktør hos Norwegian, i pressemeddelelsen.

Mens langdistanceruterne fra København og Stockholm til USA og Thailand lukkes ned, kommer Norwegians flyvninger til USA fra Oslo til gengæld til at fortsætte som hidtil.

Og med flere daglige flyvninger mellem Oslo og London, hvorfra Norwegian flyver til både USA og Thailand, bliver det stadig relativt nemt for danske passagerer at flyve med det norske selskab til eksempelvis USA og Thailand.

/ritzau/