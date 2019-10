Norwegian vil stå langt stærkere i flybranchen med samarbejde med Jetblue fra USA, vurderer analytiker.

Det norske flyselskab Norwegian har indgået et samarbejde med det amerikanske lavprisselskab Jetblue.

Det vil gøre muligt for de rejsende at flyve til flere byer i USA og Latinamerika.

Det oplyser Norwegian i en meddelelse.

Aftalen vil gøre det muligt for kunderne at købe billetter på tværs af de to selskabers ruter.

Det vil for eksempel betyde, at en kunde, der flyver med Norwegian til New York, får mulighed for at flyve videre til en anden slutdestination, som Jetblue flyver til, og booke billetten direkte på Norwegians hjemmeside.

Ifølge Norwegian vil aftalen gøre det muligt at flyve til 60 destinationer i USA og 40 destinationer i Caribien og Latinamerika fra de tre lufthavne i New York, Boston og Fort Lauderdale, som Norwegian flyver til i dag.

Aftalen kan blive et godt rygstød for Norwegian til at få flere passagerer. Det vurderer aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank, der følger luftfartsbranchen tæt.

- Det kan være et strategisk meget vigtigt samarbejde for Norwegian. Aftalen gør paletten af rejsemuligheder for kunderne langt større, end den er i dag. Samtidig kan man forvente billigere priser, når man flyver til USA.

- Det er på kanten af banebrydende. Det gør Norwegian meget mere konkurrencedygtig over for selskaber som Lufthansa, British Airways og KLM, siger han.

Jetblue og Norwegian minder på flere måder om hinanden. Jetblue blev stiftet i 1999 - seks år efter Norwegian. Jetblue havde sidste år 42 millioner passagerer på tværs af mere end 100 destinationer.

Dermed havde selskabet lidt flere rejsende end Norwegian. Det norske flyselskab havde i 2018 omkring 37 millioner passagerer.

De to selskaber har i første omgang underskrevet en hensigtserklæring, men aftalen skal efter planen gælde fra sommeren 2020.

/ritzau/