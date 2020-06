Hvis passagerer vil flyve med Norwegian, skal de fra 17. juni selv tage mundbind med om bord på rejsen.

Fra onsdag 17. juni skal passagerer bære et mundbind, når de flyver med det norske luftfartsselskab Norwegian.

Det er passagernes eget ansvar at sørge for mundbind til hele rejsen. Det oplyser Norwegian i en pressemeddelelse.

Tiltaget sker i tråd med anbefalinger fra de europæiske luftfartsmyndigheder, Easa, forklarer Norwegian.

- Vores kunders og ansattes sikkerhed er altid vores højeste prioritet.

- Før afrejse vil Norwegian informere kunderne om de gældende retningslinjer, skriver selskabet i pressemeddelelsen.

Foruden obligatorisk brug af mundbind vil Norwegian også bede sine passagerer om at holde afstand til hinanden under ombord- og afstigning.

Derudover bliver passagererne også spredt mere rundt i flyet for at mindske risikoen for smittespredning.

Langt størstedelen af Norwegians fly er i øjeblikket parkeret på jorden på grund af de rejserestriktioner, der er indført for at inddæmme coronavirus.

Selskabet flyver kun på enkelte indenrigsruter i Norge.

/ritzau/