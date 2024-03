Luftfartsselskabet Norwegian løftede sit overskud med 73 procent til 1,1 milliarder kroner sidste år.

For luftfartsselskabet Norwegian må coronapandemien og de efterfølgende økonomiske konsekvenser efterhånden føles som et fjernt minde.

Fredag kan selskabet således præsentere et overskud efter skat på godt 1,7 milliarder norske kroner for 2023. Det svarer til 1,1 milliard danske kroner.

Det viser luftfartsselskabets årsregnskab fredag morgen.

Det er en stigning på 73 procent sammenlignet med året forinden. Og havde det ikke været for regnskabstekniske engangsindtægter efter rekonstruktionen i regnskabet for 2022, ville forskellen have været endnu større.

Resultatet understreger, at selskabet har fået etableret en slagkraftig forretning efter pandemien. Det mener Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef hos Sydbank.

- Selskabet profiterer af et gunstigt europæiske luftfartsmarked og et succesfuldt produkt hos kunderne, siger han.

- Indtjeningsfesten ser desuden ud til at fortsætte i 2024 for Norwegian, lyder det videre.

Også omsætningen har fået et gedigent løft.

I 2023 omsatte Norwegian for 25,5 milliarder norske kroner, hvilket er 35 procent højere end året inden.

Kigger man alene på driften, er der tale om et rekordstærkt resultat med et overskud på 2,2 milliarder norske kroner.

- Jeg er meget glad for at kunne sige, at Norwegian i 2023 opnåede det bedste driftsresultat i selskabets historie, siger Geir Karlsen, der er koncernchef i Norwegian, i regnskabet.

- Vores loyale kundebase fortsatte med at vokse, og vi er taknemlige for den tillid, de viser os hver dag.

Regnskabet står i skarp kontrast til SAS' tab, der ifølge aktieanalysechef Jacob Pedersen var på 4,3 milliarder svenske kroner for hele 2023.

- Det vidner om, at SAS har meget arbejde at gøre for indtjeningsmæssigt at komme på niveau med den norske rival, siger han.

/ritzau/