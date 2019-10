For sjette måned i træk kan Norwegian glæde sig over en stigning i sine enhedsindtægter, viser trafiktal.

Færre passagerer valgte at flyve med det norske luftfartsselskab Norwegian i september.

Selskabets trafikstatistik for måneden viser, at Norwegian fløj med lidt over 3,3 millioner passagerer. Det var fire procent færre end samme måned sidste år.

Trods tilbagegangen fløj Norwegian i september længere med de passagerer, der satte sig om bord i selskabets fly. Antallet af fløjne passagerkilometer steg nemlig med to procent i forhold til samme måned sidste år.

Også sædekapaciteten, der er et udtryk for, hvor stor en andel af selskabets sæder i flyene som bliver fyldt ud, steg sammenlignet med september i fjor. Mere præcist steg sædekapaciteten med en procent.

Endelig kunne Norwegian glæde sig over, at enhedsindtægterne, som betegner indtægten per flysæde per kilometer, steg med seks procent. Det er ifølge Norwegian sjette måned i træk, at den post viser fremgang.

- Nu, hvor Norwegian bevæger sig fra vækst til lønsomhed, er det også positivt, at efterspørgslen er god og stabil.

- Driftsmæssigt fortsætter selskabet med at levere bedre og bedre resultater, og vi er godt på vej til at nå målet om en omkostningsreduktion på to milliarder norske kroner i 2019, siger Geir Karlsen, fungerende koncernchef og finansdirektør i Norwegian, i en pressemeddelelse.

Trafikstatistikken viser desuden, at Norwegian i september havde en punktlighed på 79,8 procent.

Den relativt lave procentsats skyldes ifølge selskabet, at det i september anvendte indlejede fly, som påvirkede punktligheden negativt.

/ritzau/