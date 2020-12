For at vinde tid til at få løst de økonomiske problemer ønsker Norwegian at starte en rekonstruktion i Norge.

Norwegian har ansøgt om at indlede rekonstruktionsforhandlinger i Norge.

Ønsket er, at processen skal foregå parallelt med den reorganiseringsproces i Irland, som Norwegian mandag fik godkendt.

Det oplyser det norske flyselskab tirsdag i en pressemeddelelse.

Ved at indlede rekonstruktionsforhandlinger i Norge kan Norwegian få mere ro til sammen med kreditorerne at finde en løsning på de økonomiske problemer.

Allerede før coronakrisen befandt Norwegian sig i økonomisk uføre. Det er kun blevet forværret af coronakrisen, der har givet færre kunder at flyve med.

- En parallel proces under norsk lov vil være en fordel for alle berørte parter og øge sandsynligheden for et vellykket udfald.

- Vores mål er at sikre arbejdspladser i selskabet og bidrage til kritisk infrastruktur og værdiskabelse i Norge, siger Jacob Schram, der er koncernchef i Norwegian, i pressemeddelelsen.

For at redde sig går Norwegian med planer om at reducere selskabets gæld, reducere antallet af fly i flåden og igen blive et attraktivt selskab for investorer.

- Vi skal være klar til at møde konkurrencen om kunderne efter coronapandemien, siger Jacob Schram.

/ritzau/