Norwegian-koncernen opnåede en belægningsprocent på 86 og havde over halvanden million passagerer i februar.

Luftfartskoncernen Norwegian fortsætter genrejsningen efter de svære år under coronaepidemien, der tvang selskabet i knæ og på randen af konkurs.

I februar havde koncernen - der foruden Norwegian Air Shuttle også omfatter det mindre norske selskab Widerøe - 1,54 millioner passagerer.

Samtidig nåede belægningsgraden, som er andelen af solgte pladser i flyene, op på 86 procent.

Det er en stigning på to procentpoint i forhold til samme måned sidste år og er tæt på at være den bedste februar nogensinde for selskabet.

- Bookingtendensen er fortsat solid på tværs af alle markeder, og flere af de mest populære afgange i påsken er allerede ved at være udsolgte.

- Vi er taknemmelige for at se, at så mange vælger at flyve med os, og vi ser frem til at byde dem velkommen om bord, siger Geir Karlsen, der er koncernchef i Norwegian, i en pressemeddelelse.

Norwegian Air Shuttle stod for langt den største andel af passagertallet med knap 1,3 millioner passagerer.

Jacob Pedersen, der er luftfartsanalytiker og aktieanalysechef hos Sydbank, hæfter sig desuden ved, at det samtidig er lykkedes for Norwegian at hæve billetpriserne med ti procent.

Dermed steg indtægterne med 200 millioner norske kroner til 1,4 milliarder norske kroner (svarende til 910 millioner kroner).

- Februartrafikken er stærk på alle parametre. Norwegian flyver mere, fylder flyene bedre, øger passagertallet og det sker endda til højere billetpriser.

- Norwegian planlægger også med mere vækst i år, og det ser ud som om, at de få måneder med stilstand i passagertallet nu bliver afløst af et lidt hårdere tryk mod SAS og de andre konkurrenter, siger han i en kommentar.

