Coronakrisen har gjort et massivt indhug i Norwegians passagertal for april, der er markant under sidste år.

Udbruddet af coronavirus har dæmpet flytrafikken markant, og hos Norwegian har det givet et stort fald i antallet af passagerer i april.

I løbet af måneden fløj selskabet blot med 41.311 passagerer, oplyser Norwegian i en meddelelse til den norske fondsbørs.

Til sammenligning fløj Norwegian med flere end 3,1 million passagerer i april sidste år. Det viser en tidligere udsendt meddelelse fra selskabet.

Norwegian er ligesom resten af luftfartsbranchen hårdt ramt af coronakrisen.

I Norwegians tilfælde er der for nylig kommet større økonomisk sikkerhed, da selskabet har fået godkendt en redningsplan, som giver selskabet mulighed for at få statsstøtte i Norge.

/ritzau/