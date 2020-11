Coronakrisen har givet Norwegian et tab på tæt på 700 millioner kroner i juli, august og september.

Det norske lavprisflyselskab Norwegian har tabt tæt på 700 millioner kroner i tredje kvartal, der var hårdt ramt af coronakrisen.

Det fremgår af selskabet regnskab for juli, august og september, der er blevet offentliggjort tirsdag morgen.

Det er en markant omvæltning fra de samme tre måneder af sidste år. Her havde Norwegian et overskud på tæt på 1,2 milliarder kroner.

Norwegian er i en "udfordrende situation", skriver selskabet i en meddelelse.

Coronakrisen har ramt flybranchen hårdt. Rejserestriktioner for at inddæmme smitten har betydet, at flyene har måttet holde stille på jorden.

I tredje kvartal fløj knap en million passagerer med Norwegian. Det er 91 procent færre end den samme periode sidste år.

/ritzau/