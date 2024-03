Norwegians belægningsgrad steg med fem procentpoint i januar, hvor kapaciteten var mindre end sidste år.

Selv om luftfartsselskabet Norwegian reducerede sin passagerkapacitet i januar, gik det ikke ud over antallet af passagerer.

Trafiktal, der er offentliggjort tirsdag, viser, at selskabet fløj med 1,138 millioner passagerer i årets første måned.

Det er én procent flere end i samme måned sidste år, selv om passagerkapaciteten var tre procent lavere.

Derfor steg belægningsgraden - der i fagsproget kaldes load factor - med 5,4 procentpoint til 83,1.

- Efterspørgslen på stranddestinationer ligger fortsat i den høje ende af vores forventninger, og mange af vores kunder vælger det varmere middelhavsvejr, siger Geir Karlsen, der er koncernchef i Norwegian.

Jacob Pedersen, der er luftfartsanalytiker og aktieanalysechef hos Sydbank, noterer sig, at Norwegian har hævet billetindtægterne per fløjet kilometer betragteligt sammenlignet med sidste år.

- Trafiktallene vidner om, at selskabet holder fast i en effektiv styring af kapaciteten, der til gengæld muliggør mere fyldte fly og betydeligt højere billetpriser, skriver han i en kommentar til tallene.

Jacob Pedersen vurderer, at Norwegians lidt mere defensive markedstilgang betyder, at der kan blive bedre plads til SAS.

Men også, at et lavere udbud af billetter formentlig betyder, at man ikke skal forvente lavere priser til sommer.

/ritzau/