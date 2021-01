Norwegian har været hårdt ramt af coronakrisen. Nu droppes langdistanceruter for et nordisk fokus.

Det bliver et enklere Norwegian, der skal forsøge at komme på fode igen på den anden side af coronakrisen.

Det norske lavprisselskab vil her fokusere på sin nordiske kerneforretning uden langdistanceruter. Det fremgår af en ny forretningsplan.

- Flyvninger i og fra de nordiske lande til resten af Europa har altid været selve rygraden i Norwegians rutenetværk.

- Det er dette, der danner grundlag for, hvordan Norwegian skal se ud fremover, siger koncernchef Jacob Schram i meddelelsen.

Norwegian har ligesom resten af luftfartsbranchen været hårdt ramt af udbruddet af coronavirus.

Rejserestriktioner og grænselukninger for at inddæmme smitten har i store dele af 2020 lagt verdens lufthavne øde hen.

Det har betydet, at Norwegian - og flere andre flyselskaber - har måttet bede deres investorer om flere penge til at klare krisen.

Koncernchefen forventer ikke, at efterspørgslen på langdistanceflyvninger vil komme tilbage lige foreløbigt.

Derfor har datterselskaber i Italien, Frankrig, Storbritannien og USA, der primært har ansatte til langdistanceflyvning, kontaktet insolvensbehandlere.

- Beslutningen påvirker desværre mange af vores medarbejdere, og på den måde er det en tung beslutning at træffe, siger Schram.

Ifølge Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank og tæt følger af luftfartsindustrien, lå det i kortene, at Norwegian ville droppe sine langdistanceflyvninger.

- Det er langdistanceflyvningerne, der har været med til at skabe de problemer og den overlevelseskamp, som Norwegian står i lige nu.

- Derfor er det logisk, at man stopper med langdistanceflyvningerne og i stedet koncentrerer sig om det, der virkelig var en succes for selskabet for mange år siden - nemlig et intenst fokus på de nordiske lande og flyve passagerer fra de nordiske lande ned i Europa for billige penge, siger Jacob Pedersen.

Som en del af forretningsplanen satser Norwegian på at reducere sin gæld til cirka 14,4 milliarder kroner.

Samtidig skal der hentes op mod 3,6 milliarder kroner fra investorerne ved blandt andet at udstede nye aktier.

Ifølge Schram er der modtaget konkret interesse for at købe flere aktier. Der er også rettet henvendelse til den norske stat.

Koncernchefen mener, at det er en robust forretningsplan, som vil give Norwegian en ny start.

- Ved at fokusere på vores kortdistancenetværk er målet at tiltrække investorer, servicere vores kunder og ikke mindst bidrage til at sikre arbejdspladser, sund konkurrence og understøtte turismebranchen i Norge, de nordiske lande og Europa, siger han.

Med planen, som skal støttes af kreditorerne, vil Norwegian have cirka 50 fly på vingerne i 2021. Det ventes øget til 70 året efter.

