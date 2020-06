Selv om myndighederne fraråder rejser til store dele af Europa, tror Norwegian-chef på efterspørgsel.

Norwegian har onsdag oplyst, at de fra juli vil flyve til flere europæiske storbyer samt klassiske feriedestinationer i Sydeuropa. Og topchef Jacob Schram tror, at de rejsende er klar - også selv om myndighederne i eksempelvis Norge og Danmark fraråder det.

Også SAS kom tirsdag med sit program for juli. Og også her kan man flyve til store dele af Europa og endda til USA.

De danske myndigheder fraråder alle ikke-nødvendige rejser til alle lande undtagen Island, Norge og Tyskland til og med 31. august.

På det norske udenrigsministeriums hjemmeside kan man læse, at nordmænd frarådes rejser, som ikke er "strengt nødvendige", til alle lande undtagen Danmark, Færøerne, Grønland, Island og Finland indtil 20. august.

Norwegians topchef, Jacob Schram, tror, at der vil være kunder til de ruter, der genåbner i juli.

- På baggrund af de bookinger, som vi allerede har, så tror jeg, at vi vil se en del aktivitet. Hvis man sammenligner med andre virusser, ser man i høj grad, at rejseaktiviteten stiger bagefter, fordi folk har været fanget i så lang tid, siger han til Ritzau Finans.

- Særligt nu hvor det er sommer. Det er ikke koldt og mørkt. Det er varmt, og folk ønsker at føle, at de lever igen.

- Når samfundet åbner, og når sikkerhedsforanstaltningerne for rejser er gode, så tror jeg, at man vil se folk rejse ud igen.

Spørgsmål: Tror du, at folk vil være villige til at trodse rejsevejledningerne?

- Det tror jeg. Særligt fordi, det er ikke ulovligt. Vi følger tæt, hvornår det er ulovligt og lovligt. Nu er det ikke ulovligt. Så selv om det er vejledningen, tror jeg, at folk vil tage deres forholdsregler, og jeg tror, at de vil rejse ud. Og det kan vi se i vores bookinger, siger Jacob Schram til Ritzau Finans.

- Vi kan se, at i vores bookinger, at dette er de destinationer, som folk ønsker at rejse til.

Luftfartsbranchen har indført en række regler, der skal sikre bedst mulig mod smittespredning i flytrafikken.

Blandt andet skal rejsende over seks år have mundbind på under hele rejsen. Og der vil ikke bliver serveret mad og drikke på flyene.

/ritzau/