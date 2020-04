Norwegian har fremlagt redningsplan, som er nødvendig for at få del i norske redningspakke.

Det økonomisk pressede flyselskab Norwegian får store tæsk på børsen tirsdag.

Aktien falder 40 procent og er nu dykket 85 procent i 2020. Årsagen til tirsdagens massive kursfald er, at Norwegian før påske offentliggjorde næste led i en redningsplan.

Den skal sikre, at selskabet kan få del i en redningspakke fra den norske regering på samlet tre milliarder norske kroner.

Det norske flyselskab har lagt op til, at nogle af selskabets kreditorer skal nedskrive gæld mod til gengæld at få aktier i Norwegian.

Tiltaget skal styrke selskabets egenkapital - groft sagt selskabets formue - med tre milliarder norske kroner, som er et krav, for at Norwegian kan få hele hjælpepakken.

Skulle det lykkes, bliver de resterende aktionærers aktier mere eller mindre udvandet.

- Der er kæmpemæssig usikkerhed om Norwegians fremtid. Nu forsøger man at få nogle af kreditorerne til at konvertere gæld til aktier, men det er højst usikkert, om det kan lade sig gøre, siger Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank.

Norwegian har de seneste uger været hårdt presset af coronavirusset, der har betydet et voldsomt fald i antallet af flyvninger.

I forvejen var det norske selskabet udfordret af en gæld på knap 60 milliarder norske kroner.

Hvis Norwegians plan glipper, står selskabet med et endnu mere presserende behov for at få penge.

Jacob Pedersen vurderer, at selskabet i det scenarie har to muligheder. Enten at blive opslugt af en konkurrent - eller at den norske stat bliver medejer.

- Det kan være et opkøb fra Ryanair eller Easyjet, som har mulighed for at købe Norwegian for en slik. Men de sidder samtidig selv i en meget usikker situation.

- Det mere sandsynlige er, at Norges regering går ind og køber op. Det er i høj grad blevet et politisk spørgsmål, om Norwegian skal flyve videre efter coronaudbruddet, siger Jacob Pedersen.

/ritzau/