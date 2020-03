Flyselskabet Norwegian beder sine kreditorer om hjælp for at kunne få del i norsk hjælpepakke.

Norwegian beder sine kreditorer om ikke at skulle afdrage på sine lån de næste tre måneder. Det oplyser flyselskabet i en meddelelse.

Det er ifølge Norwegian nødvendigt at få kreditorerne med på den aftale, for at selskabet kan få del i en hjælpepakke fra den norske regering.

Norwegian er ligesom resten af flybranchen hårdt presset af coronavirusset, der har betydet et voldsomt fald i antallet af flyrejser.

Selskabet har sendt 7300 af 11.000 ansatte hjem midlertidigt.

/ritzau/