Tredje gang er bestemt ikke lykkens gang for Peter Norvig og B2B Property.

»Kreditorerne er rent ud sagt blevet trætte af at vente på at få det lovede udbytte, som der er blevet varslet så mange gange,« siger kurator Nicolai Christen Dyhr.

Ifølge Finans.dk er selskabet, hvor den kendte ejendomsmægler er direktør, nu for tredje gang på halvandet år taget under konkursbehandling.

Og nu er det endegyldigt.

Det er simpelthen ingen likviditet i B2B Property.

Kurator Nicolai Christen Dyhr fortæller videre, at ejendomsselskabet skylder cirka 20 millioner kroner til kreditorerne. Derfor har man hos B2B Property, der er ejet af Jan Behrens, selv have givet op og har droppet yderligere redningsforsøg.

Også Peter Norvig skulle personligt skylde firmaet »et stort tilgodehavende«. Den oplysning kommer efter, at den tidligere så feterede ejendomsmægler sidste år også kom i store økonomiske problemer, da han blev tiltalt for svindel med coronastøtte, også via B2B Property.

Selskabet har ikke fremlagt regnskab i de to seneste regnskabsår.