Norge har solgt knap ti procent af aktierne i SAS, oplyser det norske erhvervsministerium.

København. Den norske stat har solgt alle sine 37,8 millioner aktier i luftfartsselskabet SAS. Det er knap ti procent af aktierne, oplyser det norske erhvervsministerium.

Norge har solgt aktierne til institutionelle investorer for 17,25 svenske kr. per aktie.

Aktieposten svarer til 9,88 procent af aktiekapitalen i SAS. Det indbringer den norske stat 652 millioner svenske kroner (ca. 450 millioner danske kroner).

SAS er ikke overrasket over den norske stats beslutning. Det har Norge meddelt for længe siden, hedder det i en kortfattet besked. Derudover har SAS ingen kommentarer, oplyser flyselskabets presseafdeling på vegne af ledelsen.

Aktiesalget begyndte tirsdag. Det afslutter årtiers samarbejde mellem regeringerne i Danmark, Norge og Sverige om store ejerandele i det skandinaviske flyselskab.

Også den svenske regering har oplyst, at de ikke ser sig som langsigtede medejere af SAS.

Sverige og Danmark ejer 29 procent af aktierne. Aktieposten er fordelt med 14,8 procent til den svenske stat og 14,2 procent til den danske stat.

Det norske Stortinget har flere gange fornyet fuldmagten til at sælge aktier. Nu har det norske erhvervs- og fiskeriministerium fundet, at tiden er inde.

- Regeringen har gjort det tydeligt, at staten på lang sigt ikke skal eje dele af SAS, sagde den norske erhvervsminister, Torbjørn Røe Isaksen, til nyhedsbureauet NTB

- Stortinget har i flere omgange givet regeringen fuldmagt til at sælge ud af aktierne. Den fuldmagt vil vi benytte os af.

Den norske stats aktiesalg gør SAS mere fleksibelt, sagde aktieanalysechef i Sydbank, Jacob Pedersen, tirsdag til Ritzau.

- Der vil være færre interesser, og selskabet vil rent organisatorisk blive hurtigere, mere let til bens og smidige i forhold til at træffe nogle beslutninger og udføre dem relativt hurtigt. Det er vigtigt i SAS ' forsøg på at konkurrere med de andre flyselskaber, sagde han.

/ritzau/