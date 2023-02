Lyt til artiklen

31 parkeringsbøder til en samlet sum af cirka 20.000 danske kroner.

En Tesla ejet af to meget rige og lige så kendte nordmænd skaber lige nu debat i Norge.

Det seneste år har bilen nemlig igen og igen holdt ulovligt parkeret på de samme steder og derfor indkasseret de mange bøder, skriver det norske medie E24.

På Twitter har flere brugere delt billeder af bilen, hvor den holder ulovligt parkeret forskellige steder i Oslo centrum.

Det er hotelmilliardær Petter Stordalen og den norske tv-kok Ole Johnys Eikefjord, der i fællesskab ejer Teslaen.

Eller det vil sige, det er deres fælles aktieselskab Eik Savoy, som de to rigmænd hver ejer halvdelen af, der står som ejer af bilen.

Aktieselskabet står bag restauranterne Eik Annen Etage, Restaurant Eik, Restaurant Fjord og Bella Bambina. Og det er netop restauranterne, der ifølge Eikefjord er årsag til miseren.

Han forklarer til E24, at det er umuligt for ham at finde lovlige parkeringspladser, når han skal aflevere varer til restauranterne.

Det er nemlig både besværligt og tidskrævende at finde parkering i nærheden af gourmetrestauranterne.

»Det er umuligt. Jeg kan ikke parkere bilen i Ibsen parkeringshus (parkeringshus i Oslo centrum, red.) og bære to kasser vin til restauranten derfra. Sådan er det at drive restauranter. Spørgsmålet er, hvad der er den nemmeste og hurtigste måde at levere varer på,« siger han til mediet.

Han erkender, at mere end 30 p-bøder lyder voldsomt, men selve parkeringerne ser han ikke de store problemer i, da bilen kun holder ulovligt i kort tid.

E24 har også forsøgt at få en kommentar fra Stordalen, som vi herhjemme nok mest kender som manden, der købte Spies.

»God weekend. Ikke min bil,« lød det kortfattet i en sms fra milliardæren.