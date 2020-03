SAS har fået en lånegaranti på 1,5 milliarder norske kroner i hjælpepakke vedtaget torsdag aften.

På grund af udbruddet af coronavirus er de norske flyselskaber, som så mange andre, i knæ.

Seks partier i det norske folketing, Stortinget, har torsdag præsenteret en milliardstor garantiordning på seks milliarder norske kroner (3,7 milliarder danske kroner) til de pressede norske flyselskaber.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Her har den norske stat blandet andet stillet 1,5 milliarder norske kroner (936 millioner danske kroner) i lånegaranti for SAS.

Flest af milliarderne tilfalder det hårdt pressede flyselskab Norwegian, som allerede før coronakrisen også var presset økonomisk.

Norwegian får adgang til tre milliarder norske kroner (1,8 milliarder danske kroner). Det er pænt på linje med den garanti, som den danske og den svenske stat lancerede tidligere på ugen til SAS på tre milliarder svenske kroner.

Det er regeringspartierne Høyre, Venstre og KrF samt Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, der er blevet enige om hjælpepakken.

- Der er vanskelige tider for flybranchen, men vi mener, at dette er en pakke, der vil gøre det lettere at komme igennem en udfordrende tid, siger næringsminister (erhvervsminister) Iselin Nybø til NRK.

Der er tale om en lånegaranti, og der er en række betingelser for selskaberne.

I Norwegians tilfælde er det delt ind i tre faser. I første fase er der eksempelvis lovet en garanti på 300 millioner norske kroner. Den eneste betingelse her er, at selskabet finder nogen, der kan finansiere de resterende 10 procent af lånet, skriver NRK.

Lånegarantierne fra den norske stat, skal hjælpe flyselskaberne med at få adgang til finansiering på markedet.

/ritzau/