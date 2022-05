En fadæse.

Sådan beskriver den norske oberstløjtnant, Geir Hågen Karlsen, russernes taktik i forbindelse med krigen i Ukraine, der har stået på siden 24. februar i år.

Det skriver Dagbladet.

»Vi er overraskede over, hvor dårligt russerne klarer sig militært. De er startet krigen med en offensiv plan om at indtage hele Østukraine, fordi de troede, at ukrainerne ville overgive sig. Men det lykkedes ikke. Derfor er der tale om en militær fadæse,« siger han.

Han siger desuden, at russerne mangler evnen til at fortsætte deres offensiv.

»Det virker, som om det er det, der sker i Donbas-regionen. Længere vestpå er de i færd med at gå i forsvarsposition for at forsvare de territorier, de allerede har indtaget,« siger obersten.

Britiske efterretningerne hævder ligeledes, at Rusland har mistet momentum, og at der ikke har været fremgang i russernes fremrykken siden starten af krigen.

Russerne skulle ifølge efterretningerne have mistet store dele af deres militærudstyr samt en tredjedel af deres invasionsstyrker.

Obersten mener, at krigens parter lige nu er på vej ind i en fase, hvor der ikke vil ske så meget.

»Problemet er, at russerne ikke har så meget mere militær, de kan gå til angreb med,« siger han.

Han frygter dog også, at sommeren kan blive blodig omkring områderne i Donbas (det østlige Ukraine, red.).

Det skyldes ifølge Geir Hågen Karlsen, at ukrainerne har en ambition om at generobre de tabte områder, når de får ekstra våben tilsendt fra Vesten.