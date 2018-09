Det kommer til at koste dyrt for flere danske selskaber, at den norske milliardær Einar Aas er så godt som personlig konkurs.

Således breder de chokbølger sig til Danmark, som han torsdag forårsagede i Norge, da han i en pressemeddelelse lod forstå, at han er aldeles tom for penge til trods for, at han siden 2002 ifølge dn.no, har haft indtægter på over 3,5 milliarder norske kroner ved at spekulere i el-priser.

»Mandag den 10. september var der ekstraordinære prisforskelle i det nordiske og tyske elmarked. Jeg har haft for stor en position i forhold til likviditeten i markedet, og i løbet af mandagen blev de sidste 350 millioner af mine frie midler overført.«

» Dette var ikke tilstrækkeligt til at dække tabet og tirsdag blev jeg derfor sat under administration af Nasdaq- børsen, lød det i pressemeddelelsen.



»Onsdag aften blev hele min portefølje tvangssolgt af Nasdaq (amerikansk aktiemarked, red.), og det medførte et stort personligt tab. Følgen af dette er akkord (aftale med kreditorer om gældsnedsættelse eller afdragsordning, red.) eller personlig konkurs,« lød det videre.

En række danske selskaber kommer til at betale for Einar Aas’ risikovillighed.

Ørsted - tidligere DONG Energy - oplyser til Finans, at selskabet har tabt 2 millioner euro svarende til 15 millioner kroner.

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, Hofor, oplyser til B.T., at selskabet først i næste uge har klarhed over, hvor meget selskabet skal betale. Der bliver dog sandsynligvis tale om 'et mindre beløb,' lyder det.

Regningen for de øvrige selskaber er lige nu uvis.

Årsagen til at danske selskaber skal betale for Einar Aas fejlslagne spekulationer i prisforskellen på el mellem Norden og Tyskland er, at Einar Aas med sit tab stort set har tømt Nasdaq Commodities’ nordiske konkursfond, som 14 danske selskaber er en del af.

Ifølge erhvervsmediet dn.no skal norske Statkraft af samme årsag betale 48 millioner, mens finske Fortum skal betale 170 millioner kroner.

Einar Aas har drevet sit selskab som en personlig økonomi og ikke som et aktieselskab, hvilket blandt andet har den fordel, at der så ikke er offentlig indsigt i regnskaberne.

Bagsiden af medaljen er så, at han risikere at gå personligt konkurs, fordi han hæfter personligt for selskabets tab.