Den norske milliardær Einar Aas chokerede torsdag med en helt usædvanlig melding for en rigmand. Han er nu så godt som personlig konkurs.

»Onsdag aften blev hele min portefølje tvangssolgt af Nasdaq (amerikansk aktiemarked, red.), og det medførte et stort personligt tab. Følgen af dette er akkord (aftale med kreditorer om gældsnedsættelse eller afdragsordning, red.) eller personlig konkurs,« lød det i en pressemeddelelse.

Einar Aas har haft stor succes med at spekulere i el-priser, hvilket han har tjent så mange penge på, at han kunne kalde sig selvskabt milliardær.

Men hans forretningsmodel, der har ført til enorm personlig succes, er nu skyld i, at han nu personligt går ned med sit skib, skriver Dagens Næringsliv.



Ifølge det norske medie har Einar Aas drevet sit selskab som en personlig økonomi og ikke som et aktieselskab.

»Det er meget usædvanligt, når der er tale om så store værdier. Risikoen har været meget høj,« siger erhvervskommentator på avisen, Terje Erikstad.

Når et aktieselskab går konkurs, hæfter ejeren ikke personligt.

Men ved at føre forretning, som Einar Aas har gjort, slipper man for offentlig indsigt i regnskaberne, og der er desuden skattemæssige fordele, forklarer Terje Erikstad.

Ifølge Dagens Næringsliv skyldes tvangssalget på Nasdaq, der betød et tab på 100 millioner euro, at Einar Aas satsede stort på, at el-priser mellem Tyskland og Skandinavien ville falde.

Men da det modsatte blev en realitet, står rigmanden nu til at skulle finde økonomiske midler ved blandt andet at sælge sine huse.