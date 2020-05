Som ejer af en af Nordens største hotelkoncerner står norske milliardær Petter Stordalen lige nu overfor et økonomisk sort hul.

I løbet af april tabte Nordic Choice-koncernen i omegnen af 300 mio. kr., mens 7.500 ansatte i marts blev sendt hjem. Flere hoteller er lukket, og indtægterne er forsvundet.

Nordic Choice-koncernen har gæld for næsten 7 mia. kr., og den gæld ville Petter Stordalen selvfølgelig meget gerne have været foruden under coronakrisen.

Det fortæller rigmanden selv i et interview med NRK, skriver Finans.

»Når jeg sidder her, lige nu, ville jeg gerne have været uden gæld. Men du bygger ikke en virksomhed som denne uden at låne penge i banken,« lyder det fra Petter Stordalen i interviewet.

På trods af, at den norske milliardær er god for godt 10 mia. kr., så er det ikke nok til at redde hans hotelkæde, forklarer han.

Petter Stordalens formue ligger nemlig i hans selskaber - ikke på en konto i banken. Derfor har han nu bedt den norske regering om hjælp i form af en hjælpepakke til den nødlidende hotel- og rejsebranche.

Petter Stordalen har ikke lagt skjul på, at yderligere fyringer kan være på vej hos Nordic Choice-koncernen. Den norske milliadær er desuden ejer af rejseselskabet Ving, Tjäreborg og Spies.