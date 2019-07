Norske Eirik Hokstad er sigtet i en stor sag om fusk og bedrageri ved ejendomshandler i Bergen, skriver DN.no.

Efter et spektakulært kollaps er den norske ejendomsinvestor Eirik Hokstad blevet tiltalt for bedrageri for over 100 millioner norske kroner og kan straffes med over 10 års fængsel.

Han skal have forfalsker papirer, udnyttet andres identitet og blandt andet snydt byen Bergen. Det skriver flere norske medier, heriblandt DN.no.

- Det er en alvorlig sag. Både fordi det drejet sig om store beløb med fare for store tab for bankerne og på grund af handlingerne, hvor der er gjort udstrakt brug af falske dokumenter og identitetstyveri.

- Bankerne skal i udgangspunktet kunne stole på informationer, der gives at låntager. Bedrageri repræsenterer et alvorligt misbrug af den tillid, siger statsadvokat Kristine Herrebrøden ifølge DN.no.

Erhvervsmediet E24.no skriver, at bedrageriet skal være sket i perioden 2011 til 2018 og gælde udlån for over 100 millioner norske kroner - 78 millioner danske kroner.

Eirik Hokstad var længe en kendt ejendomsinvestor i Bergen, hvor han via selskabet Sorbonne ejede over 100 boliger i byen. Selskabet, som han kørte sammen med partneren Asgeir Steinsland, gik dog konkurs i 2016.

Efterfølgende blev begge anholdt, mistænkt for kunstigt at have pumpet værdien af deres ejendomme op for at kunne optage store lån. Asgeir Steinsland er ikke blevet tiltalt.

Et af tilfældene af muligt bedrageri omhandler byen Bergen. Her skal Eigir Hokstad have lavet dokumenter, der viste at han havde solgt en ejendom til kommunen.

Dokumenterne var underskrevet af en kommunalt ansat samt en kommunaldirektør. Kommunen afviser dog at have købt ejendommen.

- Vi er som sådan ikke blevet udsat for svindel. Det er banken, der er det.

- Men for Bergen Kommune er det en sag, hvor kommunens integritet er blevet misbrugt via dokumentfalsk, og vi har derfor politianmeldt forholdet, skriver kommunaldirektør Kjell Aga til DN.no.

Straframmen for bedrageriet er op til 12 års fængsel.

/ritzau/