Luftfartsselskabet Norwegian fik i marts godkendt en redningsplan i Irland. Nu er der også sagt ja i Norge.

Norwegian har mandag fået godkendt sin redningsplan af en dommer i Oslo. Det oplyser luftfartsselskabet i en meddelelse.

For få uger siden blev redningsplanen også godkendt i Irland, hvor en stor del af selskabets fly og gæld er registreret.

En redning er altså rykket endnu tættere på. Der skal dog også hentes 4,5 milliarder norske kroner - 3,3 milliarder kroner - i frisk kapital.

Den norske stat har tidligere meldt ud, at den er klar med de 1,5 milliarder i form af et kriselån.

Derudover skal private investorer altså også skyde penge i flyselskabet, før det kan genopstå.

Ifølge Jacob Pedersen, luftfartsanalytiker og aktieanalysechef i Sydbank, er Norwegian ikke langt fra en redning.

- Det er godt nyt for de danske rejsende. Det vil betyde flere flyselskaber i dansk luftrum, formentlig flere destinationer og billigere billetter, siger han.

Det vil ifølge analytikeren være en stor forundring, hvis ikke Norwegian lykkes med at få hentet de påkrævede penge.

- Man skal aldrig sælge skindet, før bjørnen er skudt. Men det ville være meget, meget mærkeligt (hvis ikke det lykkes, red.).

- Norwegian har vist en overlevelsesvilje og -evne ud over det sædvanlige, lyder det fra Jacob Pedersen.

Norwegian har - ligesom resten af luftfartsbranchen - været hårdt ramt af de restriktioner, der er indført for at inddæmme coronasmitten.

De har lagt lufthavne over hele verden øde hen, og det har ramt selskabet, der allerede inden havde en stor gæld.

Koncernchef Jacob Schram er meget glad for afgørelsen, som han kalder vigtig.

- Når vi har nået de to største juridiske milepæle, kan vi se frem mod at fortsætte arbejde med at indhente ny egenkapital.

- Jeg er meget taknemmelig for, at vi har fået afgørende opbakning til at kunne fortsætte vores virksomhed, siger han i en pressemeddelelse.

Schram forventer, at pengene er indhentet i løbet af maj.

Bliver Norwegian reddet, bliver det et noget andet selskab, som genopstår. Her droppes blandt andet langdistanceruterne.

/ritzau/