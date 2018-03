Flyselskabet har fået underkendt ændrede regnskabspraksisser, som det ønskede at indføre.

København. Norwegians underskud var tre gange større i 2017, end det blev oplyst ved fremlæggelsen af det norske flyselskabs årsregnskab i februar.

Det skriver branchesitet Check-In.

Det skyldes, at det norske finanstilsyn har underkendt de ændrede regnskabsprincipper, som indgik i flyselskabets regnskab for 2017.

Norwegians underskud sidste år lyder nu på 3,1 milliarder norske kroner, svarende til 2,4 milliarder kroner. I regnskabet var der oplyst et underskud på 1,1 milliard norske kroner.

- Norwegian har besluttet at følge anbefalingen fra Finanstilsynet, hvilket resulterer i ændring i det foreløbige resultat, som blev præsenteret i forbindelse med selskabets fremlæggelse af resultatet for fjerde kvartal, skriver flyselskabet i en meddelelse ifølge mediet.

Det norske flyselskab har aktier i Bank Norwegian, og det er en ændret regnskabspraksis i forbindelse med værdiansættelsen af disse, som det norske finanstilsyn har underkendt.

Det skyldes, at Finanstilsynet vurderer, at Norwegian havde stor indflydelse på banken, da Bjørn H. Kise var for bestyrelsesformand for begge selskaber.

Han stoppede som bestyrelsesformand for Norwegian Finans Holding i denne uge på en generalforsamling, og derfor har Finanstilsynet accepteret, at flyselskabet kan opskrive værdierne efter den nye metode i år i stedet.

/ritzau/