Norges regering har gennem coronakrisen afvist at hjælpe Norwegian, men er nu mere positiv.

Den norske regering er klar til at hjælpe flyselskabet Norwegian økonomisk under visse betingelser. Det oplyser Norwegian i en meddelelse.

Den norske regering har ellers gennem coronakrisen flere gange afvist af hjælpe det pressede selskab, der kæmper med en høj gæld.

I sidste uge fremlagde Norwegian en plan for, hvordan selskabet kommer ud af krisen, og den er mere appetitlig end tidligere. Det siger den norske erhvervsminister, Iselin Nybø (V), siger til nyhedsbureauet NTB.

- Norwegians nye forretningsplan indebærer kraftige ændringer i selskabets gældsstruktur og tilførsel af 4-5 milliarder kroner i kapital.

- Planen fremstår mere robust end den, vi sagde nej til i oktober. Derfor stiller vi os positive i forhold til at bidrage, siger hun.

Som en del af planen for fremtiden vil Norwegian droppe sin satsning på langdistanceruter til USA og Asien. I stedet vil selskabet have et nordisk udgangspunkt og flyve i Europa.

Norwegian er i øjeblikket underlagt konkursbeskyttelse i Irland, hvor størstedelen af selskabets fly og gæld er registreret.

Konkursbeskyttelsen er en proces, hvor selskabet uden risiko for at blive erklæret konkurs kan forhandle en løsning på plads med selskabets kreditorer, der kan sikre selskabets fremtid.

Her forhandler Norwegian blandt andet om at få nedskrevet en stor del af sin gæld.

/ritzau/