Den norske regering rækker en hjælpende hånd til det hårdt pressede luftfartsselskab Norwegian.

Coronakrisen har været hård for luftfartsbranchen - også for det norske flyselskab Norwegian, som kæmper med en høj gæld.

På et pressemøde fredag har den norske regering forslået et kriselån på 1,5 milliarder norske kroner til Norwegian.

Det skriver nyhedsbureauet NTB.

Det er et led i en større krisepakke på 16,3 milliarder norske kroner, som skal afbøde de negative effekter af coronakrisen i Norge.

Allerede i sidste uge meddelte den norske regering, at den var indstillet på at hjælpe Norwegian økonomisk. Men regeringen satte ikke et beløb på et eventuelt lån til selskabet.

Foruden kriselånet foreslår regeringen at afsætte tre milliarder kroner til deltagelse i et obligationslån.

Tidligere i januar fremlagde Norwegian plan for, hvordan selskabet kommer ud af krisen. Norwegian satser på at kunne mere end halvere sin gæld og hente 4-5 milliarder norske kroner - blandt andet ved at udstede nye aktier.

Som en del af planen for fremtiden vil Norwegian droppe sin satsning på langdistanceruter til USA og Asien. I stedet vil selskabet have et nordisk udgangspunkt og flyve i Europa.

/ritzau/