Lanse, brynje og en hvid hest. Der er næppe noget, de fleste skal finde plads til, når de er på udkig efter en ny bolig.

Men er lige præcis brynje og skjold blandt ens ejendele, så skal man nok ride mod København-forstaden Holte.

Her ligger der nemlig en villa ud over det sædvanlige. Dronninghus hedder den, og den næsten riddderborg-lignende ejendom byder både på plads og et tårn - og så er der godt nyt for de potentielle købere.

Prisen er nemlig netop blevet sænket, og dermed kan man erhverve sig de 689 kvadratmeter direkte ud til Furesø for 24.995.000 kroner. Det skriver Boliga.

Prisjusteringen lyder i denne omgang på 3.005.000 kroner, og det er den anden i rækken. I foråret blev ejendommen nemlig også sat ned - dengang med fire millioner kroner.

Madelevator og 15 værelser

Når man er i liebhaver-land, så får man selvfølgelig også mere til boligen end tre børneværelser og et køkken-alrum.

Stor hall, flere stuer med sildebensparketgulve og stuk samt en madelevator fra køkkenet i kælderen er et udpluk af det, man kan finde i ejendommen.

Der er 15 værelser i villaen, som desuden ligger på en grund, der ifølge ejendomsmægleren Danbolig Holte "toner nærmest majestætisk op over kvarteret."

Er man blevet lidt lun på "Ridderborgen" i Holte, så kan man glæde sig over, at kvadratmeterprisen ifølge Boliga.dk faktisk er i den lave ende. Dronninghus står til 36.277 kroner for hver af de mange kvadratmeter, mens villaerne i lokalområdet i gennemsnit er udbudt til salg for 43.302 kroner per kvadratmeter.

Se Dronninghus her: