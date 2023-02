Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det kan være en god idé at have kontanter klar til at købe aktier for.

Det vurderer Nordnets investeringsøkonom, Per Hansen, i en kommentar mandag morgen. De kraftige stigninger på aktiemarkedet i 2023 gør det ifølge ham naturligt, hvis nogle investorer forbereder sig på kursfald - enten ved at tage gevinst hjem eller gør klar til at købe op.

Læs også: Mener dansk aktie kan ligge i porteføljen de næste ti år: 'Den er glimrende'

»Hvis stemningen går fra optimisme til overoptimisme, vil det kun være naturligt, hvis investorerne drosler ned for deres aktieeksponering,« forklarer han og uddyber:

Det er »Ikke kun fordi risikoen for en større korrektion bliver stor, men også fordi der under alle omstændigheder formentlig vil komme til at mangle brændstof til yderligere optur. Det virker legitimt, hvis investorerne holder nogle kontanter klar til at udnytte de usikkerheder, som er realistiske i den kommende tid.«

Læs også: Forvalter: Her er 5 grunde til at vige udenom amerikanske aktier

Investorerne er med hans ord forventningsfulde, fordi amerikanske og europæiske nøgletal samt udsigterne til en genåbning af kinesisk økonomi ventes at sætte gang i væksten. Det gør en europæisk og amerikansk recession mindre sandsynlig, forklarer han. Investorerne har reageret ved at sende penge i aktiemarkedet, der er steget markant i 2023, og som ikke er til at kende efter den brutale nedtur i 2022.

»Bedre nøgletal og et arbejdsmarked, som viser meget stor økonomisk modstandsdygtighed, har fået investorerne til at håbe på, at vi er i et Guldlok-scenarie. Tilstrækkelig vækst til, at økonomien ikke kommer på frysepunktet, men samtidig svagt ned til at trække inflationen ned mod det ønskede niveau på 2 pct. mod slutningen af året,« forklarer investeringsøkonomen.

Læs også: Udsteder 500.000 nye aktier

Men høj optimisme og stigende renter skaber en skrøbelig situation, fastslår han.

»Det betyder ikke, at aktierne nødvendigvis falder markant på kort sigt, men det betyder, at risikoen for en større bevægelse ved en ”lidt mindre hændelse” er større end blot noget man skal negligere,« lyder det fra Per Hansen.

Læs også: Buffett har solgt ud – men sådan ser analytikere på særlig gaming-aktie

Læs også: Denne aktie er den billigste i C25

Denne artikel er fra euroinvestor.dk