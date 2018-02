Ifølge forskellige estimater arbejder over 60.000 nordkoreanere under slavelignende forhold i udlandet.

København. Det esbjergensiske rederi Esvagt fik et 2016 leveret et fartøj, hvis skrog nordkoreanske tvangsarbejdere var med til at bygge i Polen.

Det fremgår af en rapport fra det polske arbejdstilsyn, som Berlingske har fået adgang til via mediet Vice i Tyskland.

Oplysningen forbløffer Esvagts administrerende direktør, Kristian Ole Jakobsen.

- Det er fuldstændigt forbløffende oplysninger for os. Og jeg må bare understrege, at vi på ingen måder har haft mistanke om det, siger han til Berlingske.

- Hvis vi havde haft nogen mistanke om sådanne forhold, ville vi straks have krævet nybygningsprojektet standset og forholdene ændret.

Sagen kommer i forlængelse af afsløringer fra DR og Information om, at nordkoreanske tvangsarbejdere i Polen var involveret i byggeriet af inspektionsfartøjet "Lauge Koch", som i 2013 blev bestilt af Forsvaret.

Esvagt-sagen begynder i slutningen af 2014, skriver Berlingske. Her bestilte rederiet et nyt skib hos det norske værft Havyard.

Det norske værft fik bygget skroget på et værft i Polen kaldet Nauta. Nauta hyrer medarbejdere gennem det polske vikarfirma Alson.

Alson drives af polske Cecylia Kowalski, som ifølge Berlingske har klare forbindelser til Nordkorea.

I en rapport fra arbejdstilsynet i Polen, der stammer fra februar 2016, konstaterer tilsynet, at 19 nordkoreanere har arbejdet på byggeriet af skroget til Esvagt.

Rederiets administrerende direktør forklarer Berlingske, at Esvagt første gang bliver opmærksom på sagen, da avisen tager kontakt i december 2017.

- Efterfølgende har vi gennemgået vores retningslinjer for at se, hvor vi kunne stramme op.

- Endelig har vi kontaktet Havyard og Nauta og sagt, at det naturligvis er fuldstændig uacceptabelt, siger Kristian Ole Jakobsen til Berlingske.

Rederiet har også siden implementeret en whistleblower-ordning.

Ifølge forskellige estimater arbejder over 60.000 nordkoreanere under slavelignende forhold i udlandet, skriver avisen.

Deres løn går primært til styret i Nordkorea. Og de kan ikke flygte. For hvis de gør det, risikerer familierne i det isolerede regime at blive straffet.

Det har ikke været muligt for Berlingske at få en kommentar fra hverken Cecylia Kowalski eller værftet Nauta.

Norske Havyard beklager også sagen.

/ritzau/