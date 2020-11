Nordjyder i syv kommuner skal blive inden for kommunegrænsen, men firmaer har brug for nogle til produktion.

Syv nordjyske kommuner lukkes ned i en måned for at mindske risikoen for, at en virusmutation fra mink spreder sig blandt befolkningen.

Torsdag meldte regeringen ud, at borgere i de syv områder skal blive i deres kommune. Men nogle nordjyske virksomheder er nødt til at hive enkelte ansatte over kommunegrænser.

Eksempelvis bliver svejsemaskinefabrikken Migatronic, der har cirka 200 ansatte, nødt til at trække mellem fem og ti ansatte over en kommunegrænse for at nå til fabrikken i Fjerritslev i Jammerbugt Kommune for at sikre produktionen.

Det fortæller koncerndirektør Niels Jørn Jakobsen.

- Vi lader flest muligt arbejde hjemmefra. Men vores kritiske arbejde er vores produktion, og der bliver måske op til ti medarbejdere, vi bliver nødt til at hive ind. Det er kritisk, for at vi kan levere produkter, siger han.

Ifølge Niels Jørn Jakobsen er der behov for, at omkring 80 ansatte fortsætter med at producere svejsemaskiner. Cirka fire ud af fem af dem bor allerede i kommunen.

- Det er altid ærgerligt, når der kommer udfordringer, men vi følger anbefalingerne fra myndighederne fuldt, fordi vi mener, det er vigtigt, at vi støtter op og bekæmper coronavirusset i fællesskab, siger han.

Koncerndirektøren forventer, at Migatronic kan levere samme produktionsmængde som hidtil.

På fjerkræslagteriet Danpo i Aars i Vesthimmerlands Kommune, som beskæftiger 600-700 personer, er omkring ti procent sendt hjem, oplyser marketingdirektør Morten Nielsen.

De har funktioner, hvor det ikke er absolut nødvendigt, at de møder fysisk. Det gælder eksempelvis salgs- og marketingfolk, økonomiafdelingen og HR.

- Folk, der ikke står ved en maskine eller kører en lastbil, arbejder alle hjemme. Vi har også indført regler om, at ingen medarbejdere må flytte sig mellem vores forskellige steder, så vi ikke flytter noget rundt, siger Morten Nielsen.

Man må altså ikke køre fra Aars ind på Danpos fabrik i Nibe eller ved Billund.

I første omgang er det "business as usual" for Danpo, da den madproducerende virksomhed betegnes som kritisk for samfundet.

- Derfor opretholder vi vores produktion uændret, siger marketingdirektøren.

/ritzau/