Onsdag den første september blev Aalborg et pengeinstitut færre, men modsat konkurserne i kølvandet på finanskrisen, er det her en glædelig nyhed.

300.000 kunder får således fremover samme bank, da den planlagte fusion mellem to af Nordjyllands største banker, Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel trådte i kraft på efterårets første dag.

Fremover kommer de i alt 54 afdelinger og navnet på dankortet til at være Sparekassen Danmark, som med et fingerknips er landets største garantsparekasse.

Hvis du er kunde i enten Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank, svinger du fremover dankortet i én, samlet bank. Foto: Signe Goldmann

Det oplyser selskaberne i en pressemeddelelse.

– Historisk har vi set, at det ofte er to banker, hvor den ene ikke er så stærk, der går sammen, men det er det ikke i denne her sammenhæng, her er det to virkeligt stærke pengeinstitutter, siger den ene af to direktører, Vagn Hansen.

Med en egenkapital på ni milliarder kroner bliver det nye pengeinstitut, ifølge dem selv, Danmarks mest velkonsoliderede.

Jutlander Bank er sponsor for Aalborg Håndbolds danske mestre - både på brystet og på hjemmebanen i Gigantium, hvor kampene spilles i Jutlander Bank Arena. Foto: Henning Bagger

Begge banker vil fortsat have stor fokus på den nuværende forretningsmodel med lokal forankring og samtlige 1200 medarbejdere forbliver ansat, så kunderne vil møde de samme ansigter i lokalsamfundet.

Fusion vil foregå løbende og derfor forbliver eksempelvis Aalborg Håndbolds hjemmebane i Gigantium fortsat Jutlander Bank Arena.