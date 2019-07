Det er en sort dag for det nordjyske tømrerfirma Lund & Staun A/S.

Efter 22 år har firmaet tirsdag indgivet en konkursbegæring til Skifteretten.

'Et ringe 2017 og katastrofalt dårligt 2018 har desværre fortsat ind i 2019 med projekter, som med en i forvejen stram kalkulation, er blevet yderlig forværret. Dette har ledt til, at vi har udsigt til at have mistet vor egenkapital samt af likviditetsmæssige årsager ikke kan – eller kan forsvare – at fortsætte driften,' skriver administrerende direktør og hovedaktionær Henrik Staun i en pressemeddelelse.

Firmaet fra Svenstrup i Nordjylland er langtfra alene. Flere virksomheder end sidste år har i 2019 måttet dreje nøglen om.

Flere firmaer end sidste år har indgivet konkursbegæring. Særligt handel og bygge og anlægsbranchen er hårdt ramt. Foto: CandyBox Images Vis mere Flere firmaer end sidste år har indgivet konkursbegæring. Særligt handel og bygge og anlægsbranchen er hårdt ramt. Foto: CandyBox Images

I årets første seks måneder er 4.437 selskaber gået konkurs, skriver Nordjyske. På samme tidspunkt sidste år havde 3.301 virksomheder måttet lukke og slukke forretningen. Det viser tal fra data- og analysevirksomheden Bisnode.

Det er først og fremmest firmaer, der driver handel, der må opgive at få forretningen til at løbe rundt. I anden ombæring er det bygge- og anlægsbranchen, der bliver ramt hårdest.

»Desværre har disse to brancher haft flest konkurser i længere tid,« siger Kari Mette Almskog, der er chef for forretningsudvikling og analyse hos Bisnode, til Nordjyske.

De to brancher alene står for en tredjedel af alle konkurser. Èn af dem er altså Lund & Staun A/S.

»Det berører os dybt, at konkursen medfører konsekvenser for mange af vore trofaste medarbejdere og for en række kreditorer og andre langvarige samarbejdspartnere. Vi er i denne vanskelige situation 'heldige', at mange af vore større byggerier er meget tæt på afslutning, så vi håber på, at konsekvenserne for vore bygherrer er overskuelige,« lyder det fra Henrik Staun.