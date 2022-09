Lyt til artiklen

Det kører på skinner for den aalborgensiske Wagner-familie.

I et nyt regnskab for familiens holdingselskab ved navn Wagner Holding Aalborg, ses det, at familien råder over næsten en milliard kroner.

Det er ejendomsselskabet Wagner Ejendomme, der hører under Wagner Holding Aalborg, som har været stærkt medvirkende til, at egenkapitalen i dag lyder på 965 millioner kroner. Det skriver Finans.

Familien Wagner ejer Vendsyssels største shoppingcenter, Metropol, samt 500 lejemål og 100 erhvervslejemål, der primært er placeret i Aalborg, hvor familien er fra.

Boulevarden 4-6 i Aalborg er en af de mange ejendomme, som Wagner Ejendomme har til salg. Foto: Wagner Ejendomme Vis mere Boulevarden 4-6 i Aalborg er en af de mange ejendomme, som Wagner Ejendomme har til salg. Foto: Wagner Ejendomme

Det er far Sven Wagner, som startede familiens forretningseventyr.

Det gjorde han i 1965, hvor han åbnede tøjbutikken Wagner i Aalborg. I dag har kæden 21 butikker rundt om i landet, og bliver drevet af PWT Group, som også driver Tøjeksperten.

I 1970 grundlagde Sven Wagner 'Wagner Ejendomme', og har siden overdraget ejerskabet til sine døtre Trine, Helle og Louise Wagner.

»De historiske bygninger og bevaringen af Aalborgs eksisterende boligmasse fylder absolut mest i Wagner Ejendomme, men siden er udvikling og opførelsen af nye byggerier også blevet en del af vores aktiviteter,« skriver administrerende direktør i Wagner Ejendomme, Trine Wagner, i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Og vi oplever heldigvis stor interesse for både de gamle og de nye bygninger. Det betyder, at årets resultat blandt andet er positivt påvirket af, at vi stort set ingen tomgang har på vores lejemål.«

Wagner Ejendomme har ifølge Finans leveret et resultat på knap 100 millioner kroner efter skat i år. Dette er en stigning på otte procent sammenlignet med sidste års resultat.

Holdingselskabet Wagner Holding Aalborgs årsresultat lyder på næsten 115 millioner kroner efter skat. Det er 30 millioner kroner mere end sidste år.