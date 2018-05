Danske Bank og Nordea går sammen om at bekæmpe økonomisk kriminalitet i "kend din kunde"-initiativ.

København. Fem nordiske storbanker - herunder Nordea og Danske Bank - vil danne nyt selskab, der skal etablere en "kend din kunde"-struktur, som skal forebygge hvidvask.

- Bankerne har til hensigt at oprette et joint velture, Nordic KYC Utility, hvis eneste forretningsmæssige formål er at udvikle en effektiv, sikker og omkostningseffektiv fælles nordisk infrastruktur på kend din kunde-området.

- De stiftende banker vil sammen eje og drive joint venturet, men det er tanken, at joint venturet også skal tilbyde sine ydelser til tredjepart, lyder det.

Danske Bank og Nordea har begge har fået massiv kritik i flere omgange for ikke at forhindre hvidvask.

Derudover DNB Bank, Svenska Handelsbanken og Skandinaviska Enskilda Banken med i samarbejdet, som er betinget af EU-Kommissionens godkendelse.

/ritzau/