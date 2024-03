DSH Recycling begærer rekonstruktion til skifteretten fredag, fordi indtægter er forsvundet efter konkurs.

Ejeren af grunden ved Nordic Waste, DSH Recycling, begærer rekonstruktion, fordi selskabets indtægt er forsvundet efter Nordic Wastes konkurs.

Det skriver DSH Recycling i en pressemeddelelse fredag.

- I forbindelse med Nordic Wastes konkurs genererer selskabet ikke længere indtægter, og det kan ikke videreføres, uden at der tages insolvensretlige skridt, siger bestyrelsesformand i DSH Recycling Søren Hansen i pressemeddelelsen.

Driften i selskabet har "primært bestået af lejeindtægter fra den tidligere operatør på grunden i Ølst", lyder det i meddelelsen.

Selskabet begærer rekonstruktion til skifteretten fredag.

En rekonstruktion sættes i gang for at redde et selskab, som ikke er betalingsdygtigt.

Ved en rekonstruktion indsættes en eller flere rekonstruktører. Det er deres opgave at få selskabet tilbage på ret kurs ved eksempelvis at nedbringe gæld eller lave frasalg.

DSH Recycling er ejet af DSH Environment, som også ejede det nu konkursramte Nordic Waste.

Tidligere har DSH Recycling oplyst, at det har tilbudt Randers Kommune at overtage grunden i Ølst ved Randers. De tilbød den kvit og frit.

Men det ønskede kommunen ifølge selskabet ikke.

Det lød på daværende tidspunkt fra Søren Hansen, at DSH Recycling ikke havde intentioner om at drive virksomhed på grunden efter jordskreddet.

Søren Hansen sagde, at selskabet levede på lånt tid. Man ventede blot på, at flere forsikringsmæssige forhold blev afklaret.

I pressemeddelelsen fredag gentager Søren Hansen, at Randers Kommune takkede "nej til vores tilbud".

Ved at gå i rekonstruktion får ledelsen i DSH Recycling mulighed for at tage stilling til virksomhedens og grundens fremtid på et senere tidspunkt, lyder det fra Søren Hansen.

I slutningen af januar lød det, at statens advokat, Kammeradvokaten, vil undersøge, om DSH Recycling har et muligt økonomisk medansvar i sagen om jordskreddet i Ølst.

Hvis det viser sig, at der kan placeres et ansvar hos DSH Recycling, vil en del af regningen for oprydningen også kunne lande her.

Det var DSH Recycling, der i sin tid fik miljøgodkendelse til at deponere lettere forurenet jord på grunden. Selskabet overdrog sidenhen miljøgodkendelsen til Nordic Waste.

Ifølge ShippingWatch havde DSH Recycling en egenkapital på 29,6 millioner kroner i det seneste regnskabsår 2022-2023.

Men samtidig også "gældsforpligtelser" på 46,6 millioner kroner.

Det er DSH Environment, der er moderselskab for DSH Recycling og det konkursramte Nordic Waste. I DSH Environment er der en egenkapital på 121 million kroner og en gæld på 32 millioner kroner, skriver ShippingWatch.

/ritzau/