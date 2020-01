Tirsdag offentliggjorde det dansk flyselskab Nordic Aviation Capital regnskabet for det første halvår af regnskabsåret 2019/20.

Man kan fremvise et overskud på omkring 660 millioner kroner. Det er det højeste nogensinde i flyselskabets 30 årige levetid.

Det skriver Nordic Aviation Capital (NAC), som leaser fly, i en pressemeddelelse.

Samtidig lyder det, at man har anskaffet fly nummer 500 til sin flåde.

Det sker på en glædelig dag, hvor man flytter ind i et nyt hovedkvarter i Irland.

'Det har været et travlt første halve regnskabsår for NAC, som har mange spændende udviklinger på tværs af virksomheden,' siger administrerende direktør Søren M. Overgaard og fortsætter:

'Det er en bemærkelsesværdig milepæl, at vi har fået fly nummer 500 ... Det vil gøre os i stand til at realisere vores fremtidige vækst- og udviklingsplaner for NAC.'

NAC leaser fly til 77 flyselskaber på tværs af 50 lande. Blandt kunderne er British Airways, airBaltic og Lufthansa.

Ifølge Finans stiftede danske Martin Møller Nielsen NAC i 1990.

I 2015 solgte han over halvdelen af selskabet til kapitalfonden EQT og Lego-pengetanken Kirkbi.

Det har medført, at han i dag er blandt Danmarks 10 rigeste.

Han er i dag bestyrelsesformand i virksomheden.