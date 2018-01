Siden den første Pizzabakeren-restaurant så dagens lys i 2003 har den norske pizzakæde ekspanderet eksplosivt. Nu vil Pizzabakeren igen forsøge at komme ind på det danske marked.

Det skriver Finans.dk.

»Vi får se, men vi åbner med stor sandsynlighed i Danmark, Spanien og Irland i løbet af året,« siger adm. direktør og medejer Jan Henrik Jelsa til Finansavisen ifølge Finans.dk.

Pizzabakeren er Nordens største take away-pizzakæde med 168 restauranter i Norge, 10 i Sverige og en i Kina. Men det er slet ikke nok for ejerkreds bag den succesfulde kæde. Efter at have fremlagt et historisk flot regnskab med en omsætning på 800 mio. kr. og et overskud på mere end 50 mio. kr. er målsætningen for 2018 klar: at komme ind på flere udenlandske markeder - herunder Danmark.

Selvom Pizzabakeren er en lang succeshistorie i hjemlandet Norge, slog det fejl, da kæden sidst forsøgte at etablere sig i Danmark, idet de måtte lukke den restaurant, der blev åbnet i Esbjerg.

Denne gang vil Pizzabakeren imidlertid satse mere på at få succes også her til lands og sandsynligvis åbne restauranter i flere byer. Hvor nordmændene vil åbne de nye restauranter vides endnu ikke.

Pizzabakeren bygger på en såkaldt franchisemodel, ligesom eksempelvis McDonalds. Det vil sige, at Pizzabakeren ikke ejer de enkelte restauranter, men udliciterer deres koncept og varemærke til dem, der ejer og driver restauranterne.