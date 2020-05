I midten af august når vi til coronakrisens fjerde fase, hvor det blandt andet er nattelivets tur til at genåbne.

Men det er langt fra sikkert, at det bliver en realitet, hvis man spørger Adam Falbert, der er topchef i nordens største barkoncern, Rekom Group.

»Efter min overbevisning er præmissen i nattelivet, at man er tæt på hinanden. Danskerne tager ud for at more sig sammen og være tæt på hinanden. Derfor mener jeg også, at det er urealistisk, hvis vi skulle åbne i næste uge eller med samme restriktioner som eksempelvis folkeskolerne,« siger han til Finans og fortsætter:

»Nu har vi fået en mellemtid, og det er godt. Men det er umuligt for mig at vurdere, om det så lige er til august, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne.«

I Rekom Group, der blandt andet står bag A-Bar, Heidi’s Bier Bar, Den Glade Gris og Hornsleth Bar, har man en forholdsvis stærk økonomi.

Men det er alligevel altafgørende, at koncernen fortsat kan få støtte via hjælpepakker fra regeringen.

Ifølge deres seneste regnskab for 2019, der ikke er offentliggjort endnu, omsatte virksomhedens danske afdeling for mellem 2-3 millioner kroner om dagen i gennemsnit.

Adam Falbert vil ikke komme nærmere ind på, hvor meget koncernen mister under coronakrisen, men det kan formentlig mærkes.