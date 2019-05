Mens Nordea i Danmark efterforskes for, om den har gjort nok for at stoppe hvidvask, stopper risikochef.

Nordeas risikochef, Julie Galbo, har valgt at forlade banken ved udgangen af maj.

Det oplyser banken i en meddelelse til fondsbørsen.

I meddelelsen udtaler Julie Galbo:

- Jeg føler, at Nordea og jeg personligt har opnået meget, og det er nu tid til forandring og nye muligheder.

Hun har som risikochef været i spidsen for den del af banken, der skulle sørge for, at den overholdt lovgivningen, blandt andet i forhold til hvidvask.

Banken har som andre nordiske banker været involveret i sager, hvor der er rejst mistanke om, at der er foregået hvidvask gennem banken.

Ved regnskabet for første kvartal i år har Nordea valgt at lægge 709 millioner kroner til side til bøder i den forbindelse.

Koncernchef Casper von Koskull sagde i den forbindelse, at banken forventer at få en bøde i Danmark.

Bagmandspolitiet, SØIK, efterforsker bankens danske afdeling for, om der er foregået hvidvask, og om banken har gjort nok.

Julie Galbo har i mange år været ansat i Nordea. Hun har tidligere haft en afhopper til Finanstilsynet, hvor hun sad i fire år fra 2010 til 2014 som vicedirektør. Dermed var hun øverst ansvarlig for netop bekæmpelsen af hvidvask.

»Jeg tror ikke, det kommer som nogen overraskelse for dig, at jeg på grund af min tavshedspligt må henvise spørgsmål om Finanstilsynet til Finanstilsynet;« har hun tidligere sagt til B.T.

Fra den post tog hun direkte tilbage til Nordea.

Ifølge overskriften på Nordeas meddelelse er det Julie Galbo, der har besluttet at forlade banken. Årsagen står ikke beskrevet.

Hun stopper med øjeblikkelig virkning i koncernledelsen, mens hun varetager sit job som risikochef måneden ud.

/ritzau/