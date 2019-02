Er du kunde hos Nordea, og har du problemer med at logge på din netbank fredag eftermiddag?

Så er du formentlig ikke den eneste.

Fredag eftermiddag oplyser banken, at der er problemer med at logge på mobil- og netbank med NemId.

Men hvis man er så heldig at have en telefon med Touch- eller FaceID på sin telefon, er det ifølge Nordea muligt at logge på sin mobilbank.

'Vores teknikere er naturligvis på sagen, og arbejder på højtryk for at løse det hurtigst muligt. Vi er fuldt ud klar over, at det kan give gener for jer, og det beklager vi mange gange. Vi har i øjeblikket ikke en tidshorisont, men opdaterer her på siden, så snart vi har nyt,' lød beskeden 14.40 fredag eftermiddag.

Tidligere på dagen har der også været problemer med at logge på Nordeas netbank via computer, skrev en kunde.

Opdateres.