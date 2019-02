Björn Wahlroos stopper som bestyrelsesformand hos Nordea. Han har været for bordenden siden 2011.

Nordeas bestyrelsesformand, Björn Wahlroos, stopper efter otte år på posten.

Han står til at blive afløst af Torbjörn Magnusson, der samtidig stopper som bestyrelsesformand for Topdanmark.

Björn Wahlroos har været medlem af Nordeas bestyrelse siden 2008. Siden 2011 har han siddet for bordenden som formand.

Nordea oplyser ikke årsagen til skiftet, men Björn Wahlroos siger i en skriftlig kommentar, at han har været stolt over at stå i spidsen for Nordea, men at der nu er brug for ny energi i bestyrelsen.

Sideløbende med jobbet hos Nordea har han også været formand for forsikringsselskabet Sampo og UPM-Kymmene, der fremstiller papir.

- At være formand for en bank er et fuldtidsjob og burde passes af en chef på fuldtid.

- Jeg kommer til at følge udviklingen i Nordea fra min position som formand for Sampo, siger Björn Wahlroos i en kommentar ifølge avisen Dagens Industri.

Nordea offentliggjorde onsdag regnskab for 2018, som af banken selv blev betegnet som skuffende for andet år i træk.

Ud over et par udfordrende år resultatmæssigt har Björn Wahlroos også siddet med det ultimative ansvar hos Nordea i en periode, hvor banken har været i modvind på flere fronter.

I 2016 blev det afsløret, at Nordea havde været behjælpelig med at lave løsninger, der kunne skjule penge for myndighederne.

Det skete i forbindelse med den store afsløring Panama Papers. Sidenhen er Nordea også blev anklaget for at være brugt til hvidvask i Skandinavien.

Wahlroos bliver formelt set udskiftet 28. marts, når Nordea holder generalforsamling.

Afløseren Torbjörn Magnusson har ud over posten hos Topdanmark også gennem 17 år været direktør for forsikringsselskabet If.

Her stopper han dog, da han ud over posten som bestyrelsesformand for Nordea fra 1. januar næste år skal være direktør hos Sampo, som ejer omkring en femtedel af Nordea.

/ritzau/